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Jetten hoopt binnen een week op deal met oppositie over begroting

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:26
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DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten hoopt binnen een week een deal te kunnen sluiten met oppositiepartijen over de begroting. "Als het binnen een week lukt, zou dat fantastisch zijn", zei de premier bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Jesse Klaver was daar niet van onder de indruk. "Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn", reageerde de PRO-leider tot hilariteit van de Tweede Kamer.
"Dat laat wel even de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt", lichtte de linkse politicus toe. "U bent de premier van dit kabinet, u bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk: nou, als dat binnen een week zou kunnen zou dat heel mooi zijn."
Over twee weken is het debat over de inkomsten en uitgaven van de overheid. Klaver noemde dus dat Jetten nog een week heeft om voor die tijd tot een akkoord te komen met oppositiepartijen. Jetten beaamde dat.
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