Rabobank: minder 45-minners willen huis kopen

UTRECHT (ANP) - Voor het eerst in twaalf jaar geven minder huizenzoekers onder de 45 jaar aan dat zij naar een koopwoning willen verhuizen, meldt RaboResearch. Vooral mensen met een inkomen van minder dan twee keer modaal hebben volgens de bank steeds minder vaak een koopwens door de moeilijke omstandigheden op de woningmarkt. Zo waren bijna twee op de drie koopwoningen in 2023 niet te financieren met een doorsnee inkomen.

Dat de koopkansen van 45-minners verder zijn afgenomen, is volgens de bank ook goed te zien in het eigenwoningbezit. In 2019 signaleerden de Rabo-economen al een dalend eigenwoningbezit onder deze groep. Sindsdien is het aandeel huishoudens jonger dan 45 jaar met een koopwoning verder gedaald, vooral onder huishoudens met een inkomen van minder dan twee keer modaal. De afname van het eigenwoningbezit onder 45-minners speelt zich in het hele land af, waarbij het bezit onder huishoudens jonger dan 25 jaar, tussen de 25 en 35 jaar en tussen de 35 en 45 jaar is gedaald.