Triodos wint Nederlandse rechtszaak rond certificatenkwestie

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft de bank Triodos gelijk gegeven in een rechtszaak die een stichting namens ontevreden certificaathouders had aangespannen. De Stichting Triodos Tragedie eiste een schadevergoeding voor de verliezen die de bezitters van de alternatieve aandelen hebben geleden.

Certificaathouders konden voorheen alleen certificaten verkopen aan of kopen van de bank, voor een prijs die werd afgeleid van de waarde van Triodos. Tijdens de coronapandemie legde Triodos de handel tot twee keer toe stil, omdat beleggers certificaten massaal te koop aanboden. Later heropende Triodos de handel weer, eerst op een alternatief beursplatform en later via de beurs van Euronext Amsterdam. Maar de waarde van de certificaten is nu veel lager dan voorheen.

De stichting eiste namens 1200 certificaathouders compensatie voor dat waardeverlies voor een totaalbedrag van ongeveer 77 miljoen euro. Volgens de rechtbank valt Triodos echter niets te verwijten. De bank had namelijk nooit beloofd het oude systeem altijd overeind te houden en waarschuwde in prospectussen ook voor de risico's.

Oud handelssysteem

Daarnaast oordeelt de rechter dat certificaathouders waarschijnlijk nog slechter af zouden zijn geweest als het oude handelssysteem voor de Triodos-certificaten was blijven bestaan. Het grote verschil tussen vraag en aanbod van de stukken zou dan nog steeds financiële problemen hebben opgeleverd.

Triodos zegt opgetogen te zijn met het oordeel van de rechter. Eerder dit jaar trof de bank een schikking van 101 miljoen euro met een andere organisatie, de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. De financieel dienstverlener betaalde beleggers 10 euro per certificaat voor de slechte verhandelbaarheid van die stukken in de afgelopen jaren.