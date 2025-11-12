IDF: meerdere Palestijnen gedood achter gele lijn bij Rafah

RAFAH (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt het vuur te hebben geopend op vier Palestijnen die zich achter de zogenoemde gele lijn bevonden, waarachter Israël zich volgens de afspraken van het bestand heeft teruggetrokken in de Gazastrook. Daarbij zouden drie doden zijn gevallen.

De IDF meldde woensdag dat troepen waren ingezet in het gebied rond Rafah om ondergrondse infrastructuur te vernietigen. The Jerusalem Post schrijft dat de vier deel uitmaakten van een groep gewapende Palestijnen die zich hadden verstopt in een tunnel in het gebied.

Hamas probeert via indirecte onderhandelingen een veilige doorgang voor deze groep te regelen naar het westelijke deel van de Gazastrook. Sinds het begin van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas begin oktober hebben zich verschillende gewelddadige incidenten voorgedaan, waarbij beide partijen elkaar van schendingen beschuldigen.