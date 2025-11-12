ECONOMIE
Kenia: Rusland probeert inwoners te werven voor oorlog Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 21:15
NAIROBI (ANP/RTR) - Volgens de Keniaanse regering zijn er in het land wervingsbureaus actief om namens Rusland inwoners te rekruteren voor de oorlog in Oekraïne. Zeker tweehonderd Kenianen zouden op dit moment voor Rusland vechten.
Oekraïne meldde vorige week dat meer dan 1400 burgers uit Afrikaanse landen samen met Russische militairen vechten in Oekraïne. Sommigen van hen zouden misleid zijn toen ze werden gerekruteerd. Volgens de Keniaanse regering zijn in september 21 Kenianen "gered" die werden voorbereid op uitzending naar de oorlog.
Er werd 18.000 dollar beloofd om de kosten voor een visum, reizen en accommodatie te dekken. Ook waren de Kenianen in de veronderstelling dat ze niet hoefden te vechten, maar waren aangenomen voor andere zaken, zoals het monteren van drones en het omgaan met chemicaliën.
