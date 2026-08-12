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Trump aangeklaagd om betaalde snellere socialemediaberichten

Economie
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 18:59
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump is aangeklaagd door twee mediaorganisaties vanwege plannen om betalende klanten snellere toegang tot zijn berichten op Truth Social te geven. De nieuwsorganisaties noemen de plannen van het bedrijf Trump Media & Technology "buitengewoon corrupt en onwettelijk".
Het product, genaamd Truth API, kost tussen de 60.000 en 100.000 dollar per maand. In ruil daarvoor krijgen gebruikers snellere toegang tot Trumps berichten. Dat kan belangrijk zijn, omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden.
The Intercept Media en non-profitorganisatie Freedom of the Press Foundation hebben de rechtbank in New York verzocht het plan te blokkeren. De organisaties betogen dat gelijke toegang tot de openbare verklaringen van een president, zoals beschreven in het eerste amendement, niet toestaat dat vroegtijdige toegang wordt verkocht. Daarom zou het plaatsen van overheidsinformatie via deze weg ongrondwettelijk moeten worden verklaard, zo betogen ze.
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