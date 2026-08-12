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Zwemster Steenbergen ook op 200 meter vrije slag naar finale EK

Sport
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 18:57
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SAINT-DENIS (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich ook op de 200 meter vrije slag geplaatst voor de finale op de EK. In het Olympic Aquatic Centre van Parijs won de 26-jarige Friezin de eerste halve finale in 1.56,35, de derde tijd van allemaal. Ze was sneller dan woensdagochtend in de series (1.58,00). Imani de Jong schaarde zich niet bij de beste acht.
Steenbergen veroverde dinsdagavond al twee medailles. Op haar favoriete 100 meter vrije slag won de wereldrecordhoudster goud. Even later loodste ze de estafetteploeg met een sterk optreden naar het zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd.
Steenbergen komt later op woensdagavond nog in actie op de 50 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen.
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