Trump belooft importheffingen op te leggen op gas, olie en chips

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft meer details bekendgemaakt over de invoertarieven die hij zaterdag zou willen opleggen op producten uit Canada, Mexico en China. Tegenover verslaggevers beloofde hij importheffingen in te voeren op producten als olie, gas en chips. Daarbij stelde hij dat de drie landen er niets meer aan zouden kunnen doen om de importheffingen nog te voorkomen.

De tarieven op olie en gas zullen volgens hem waarschijnlijk vanaf 18 februari ingaan. Op olie uit Canada zal een lager tarief van 10 procent gelden, stelde hij.

Het Witte Huis meldde eerder vrijdag dat de regering Trump van plan is zaterdag de invoerheffingen bekend te maken. Voor producten uit Mexico en Canada zou een heffing van 25 procent gelden en voor China 10 procent. De maatregel zou dan gelijk gaan gelden, maar het was nog onduidelijk hoe die heffingen eruit moesten zien en of er uitzonderingen komen.

Economen vrezen dat de hogere kosten door de importtarieven worden doorberekend aan Amerikaanse consumenten als hij ze zaterdag daadwerkelijk invoert. Trump gaf toe dat de kosten van tarieven soms worden doorberekend aan consumenten en zei dat de tarieven mogelijk een kortstondige verstoring kunnen veroorzaken.

Verder vertelde hij dat hij zich geen zorgen maakt over de reactie van de financiële markten op zijn plannen en herhaalde hij zijn dreigement om ook de Europese Unie invoertarieven op producten op te leggen. Hij verklaarde dit "absoluut" te gaan doen in de toekomst.