Wall Street lager na verklaring Witte Huis over importtarieven

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager gesloten. Beleggers leken te zijn geschrokken van de verklaring van het Witte Huis dat de regering van president Donald Trump vasthoudt aan de invoerdatum van 1 februari voor het opleggen van importtarieven op producten uit Canada, Mexico en China.

De stemming op Wall Street was eerder vrijdag positief, maar sloeg om na de verklaring van de perschef van het Witte Huis dat de regering van Trump zaterdag de importtarieven openbaar maakt en dat die dan direct zullen gelden. Daarmee reageerde perschef Karoline Leavitt op een bericht van persbureau Reuters, waarin ingewijden meldden dat de importheffingen naar verwachting pas op 1 maart zouden ingaan.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 44544,66 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 6040,53 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 19.627,44 punten.