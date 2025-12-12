Trump beperkt met decreet regulering van AI door staten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend dat gericht is op het dwarsbomen van staatsregulering van kunstmatige intelligentie. Trump zei dat de maatregel noodzakelijk is om de opkomende technologie te ondersteunen en een lappendeken van staatsregulering tegen te gaan, waarvan de industrie vreest dat die de groei zal belemmeren.

"Er moet een centrale instantie zijn voor goedkeuring wanneer die nodig is. Alles moet via één bron lopen. Het kan niet via Californië, New York en allerlei andere plaatsen", aldus Trump tijdens een evenement in het Witte Huis. Met de maatregel komt Trump tegemoet aan de wensen van leiders in de techindustrie.

De tekst van het decreet is nog niet beschikbaar, maar volgens Witte Huis-secretaris Will Scharf moet de maatregel "ervoor zorgen dat AI binnen één nationaal kader in dit land kan opereren, in plaats van onderworpen te zijn aan staatsregulering die de industrie zou kunnen verlammen".