Zuid-Koreaan krijgt 15 jaar voor fraude met crypto TerraUSD

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 6:17
anp121225058 1
NEW YORK (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse ondernemer Do Kwon, de bedenker van TerraUSD, is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor wat een rechter in New York een "epische fraude" noemde. Do Kwon zat achter twee digitale valuta die in 2022 naar schatting 40 miljard dollar (ruim 34 miljard euro) aan waarde verloren.
De rechter berispte Kwon voor het herhaaldelijk liegen tegen gewone beleggers die hem hun spaargeld hadden toevertrouwd. "Dit was fraude van epische proporties, die generaties lang gevolgen zou hebben. In de geschiedenis van federale rechtszaken zijn er maar weinig fraudegevallen die zoveel schade hebben aangericht als die van u, meneer Kwon", aldus de rechter.
De 34-jarige Kwon, medeoprichter van het in Singapore gevestigde Terraform Labs en ontwikkelaar van de cryptovaluta TerraUSD en Luna, had al schuld bekend en toegegeven investeerders te hebben misleid door de verwachting te wekken dat TerraUSD een stabiele waarde zou behouden tijdens periodes van volatiliteit op de cryptomarkt.
