Trump bevestigt opschorting deel heffingen tegen Mexico

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij meer importheffingen op Mexicaanse producten opschort. Alle goederen die voldoen aan de afspraken van vrijhandelsverdrag USMCA zijn tot 2 april vrijgesteld van de heffingen aan de grens. Eerder pauzeerden de Verenigde Staten al importheffingen op auto's en auto-onderdelen die aan dat verdrag tussen de VS, Mexico en Canada voldoen.

"Ik deed dit als compromis en uit respect voor president Sheinbaum. Onze band is erg goed en we werken samen hard aan de grens, zowel in termen van het stoppen van illegale vreemdelingen die de Verenigde Staten in willen als het tegenhouden van fentanyl", schreef Trump op het socialemediaplatform Truth Social.