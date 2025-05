Trump: blokkade heffingen was politiek gemotiveerd en vreselijk

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag kritiek geuit op de uitspraak van een handelsrechtbank die zijn verregaande handelstarieven ongeldig verklaarde. Hij noemde het oordeel verkeerd en sprak de hoop uit dat het Hooggerechtshof de beslissing zou terugdraaien.

"De uitspraak van het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel is zo fout en zo politiek gekleurd! Hopelijk zal het Hooggerechtshof deze verschrikkelijke, bedreigende beslissing SNEL en RESOLUUT terugdraaien", schreef Trump op Truth Social.

Een federaal hof van beroep heeft de heffingen donderdag tijdelijk weer in werking gesteld. Dat gebeurde een dag nadat een handelsrechtbank had geoordeeld dat Trump zijn bevoegdheden had overschreden met de handelsmaatregelen.