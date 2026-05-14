Trump: China koopt 200 vliegtuigen van Boeing

BEIJING (ANP/RTR) - China gaat tweehonderd vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat heeft president Donald Trump gezegd in een interview met tv-zender Fox News. Trump is momenteel op staatsbezoek in China waar hij heeft gepraat met de Chinese president Xi Jinping.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent had eerder al gezegd dat hij een aankondiging verwacht over een grote Chinese order voor Boeing tijdens het bezoek van Trump aan Beijing. Trump wordt daarbij onder meer vergezeld door topman Kelly Ortberg van Boeing.

Volgens Trump heeft Xi ingestemd met de bestelling die ook groter is dan Boeing zelf had verwacht. Ortberg zei eerder al te hopen op Chinese orders bij het bezoek.