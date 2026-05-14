ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: China koopt 200 vliegtuigen van Boeing

Economie
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 18:46
anp140526112 1
BEIJING (ANP/RTR) - China gaat tweehonderd vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat heeft president Donald Trump gezegd in een interview met tv-zender Fox News. Trump is momenteel op staatsbezoek in China waar hij heeft gepraat met de Chinese president Xi Jinping.
De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent had eerder al gezegd dat hij een aankondiging verwacht over een grote Chinese order voor Boeing tijdens het bezoek van Trump aan Beijing. Trump wordt daarbij onder meer vergezeld door topman Kelly Ortberg van Boeing.
Volgens Trump heeft Xi ingestemd met de bestelling die ook groter is dan Boeing zelf had verwacht. Ortberg zei eerder al te hopen op Chinese orders bij het bezoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

299523298_l

In deze 4 Afrikaanse landen kun je prima en goedkoop wonen na je pensioen

166734364_m

Waarom je libido vaak instort in een langdurige relatie (verveling is niet de échte boosdoener)

generated-image (3)

Gronings meisje (6) gemarteld: hoe kan dit zó lang doorgaan?

241779141_m

Wat is de gezondste rijst? Vergelijk alle soorten en maak de juiste keuze

ANP-449320668

We zijn massaal vrij met Hemelvaart, maar weten niet precies waarom

licensed-image

Zonder de nazi’s was Porsche er niet geweest

Loading