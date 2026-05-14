Warschau erkent voor het eerst huwelijk partners zelfde geslacht

WARSCHAU (ANP/AFP) - In Polen is voor het eerst een huwelijk erkend tussen partners van hetzelfde geslacht dat werd gesloten in een ander EU-land. Jakub Cupriak-Trojan en Mateusz Trojan kregen hun Poolse huwelijksakte van de gemeente Warschau.

Ze trouwden in 2018 in Berlijn, maar Polen erkende het huwelijk toen niet. Volgens de Poolse grondwet mogen alleen mannen en vrouwen met elkaar trouwen. Het stel stapte naar de rechter en in maart oordeelde een Pools gerechtshof dat huwelijken die elders in de EU worden gesloten ook in Polen moeten worden erkend, nadat de Europese rechter vorig jaar al tot dat oordeel kwam.

"We zijn er blij mee", reageert het stel tegen de website OKO.press. Ze zeiden ook te hopen dat andere koppels snel hun Poolse huwelijksakte kunnen ontvangen, "zonder onnodige vertraging".

Premier Tusk zei eerder dat de erkenning van koppels van hetzelfde geslacht "een kwestie van menselijke waardigheid" is, maar zijn regering is verdeeld over het thema.