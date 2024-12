Trump dreigt met heffingen als EU niet meer olie en gas koopt

Donald Trump heeft gedreigd met importheffingen voor de Europese Unie als de lidstaten van het landenblok niet meer Amerikaanse olie en gas gaan inkopen. Dat deed hij in een post op zijn socialemediaplatform Truth Social. De Verenigde Staten zijn de grootste producent van ruwe olie en de grootste exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

"Ik heb de Europese Unie verteld dat ze hun enorme handelstekort met de Verenigde Staten moeten goedmaken door grootschalig onze olie en gas in te kopen. Anders komen er IMPORTHEFFINGEN!!!", schreef hij in zijn bericht. Trump dreigde al eerder met importheffingen, niet alleen voor de EU, maar ook voor landen als China, Mexico en Canada. De dreigementen lijken zich vooral te richten op landen die meer exporteren naar de VS dan importeren.

Trumps dreigementen hebben geleid tot vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. Hogere importheffingen kunnen namelijk leiden tot vergeldingsmaatregelen. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank riep de EU eerder al op om eerst te onderhandelen met de aanstaande president in plaats van onmiddellijk met tegenmaatregelen te komen.