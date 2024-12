Politie Zuid-Korea ondervraagt kabinetsleden over noodtoestand

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse politie heeft negen leden van het kabinet ondervraagd in het onderzoek naar de militaire noodtoestand, die begin deze maand kortstondig werd uitgeroepen. Volgens persbureau Yonhap is de waarnemend president Han Duck-soo een van de mensen die zijn ondervraagd en is hij nu ook een van de verdachten.

De inmiddels afgezette president Yoon Suk-yeol kondigde op 3 december de noodtoestand af, maar die werd al na enkele uren door het parlement ongedaan gemaakt. Vlak voor de onverwachte aankondiging van Yoon heeft er nog een kabinetsoverleg plaatsgevonden, met twaalf aanwezigen. Daarvan zijn nu negen personen ondervraagd over wat daar is gezegd.

Yoon werd vorige week weggestemd door het parlement en daardoor werd premier Han automatisch de interim-president. De grootste oppositiepartij heeft Han al eerder bij de politie aangegeven voor opstand.

Yoon zelf is eerder niet komen opdagen bij een ondervraging door de politie. Hij is nu opnieuw gedagvaard en volgens Yonhap moet dat verhoor komende woensdag plaatsvinden.