Trump dreigt met heffingen tegen VK om techbelasting

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met importheffingen tegen het Verenigd Koninkrijk als de regering van premier Keir Starmer een belasting op digitale diensten niet schrapt. Dat zei Trump tegen de Britse krant The Telegraph.

De zogeheten digital services tax is volgens Trump oneerlijk voor Amerikaanse techbedrijven als Apple, Google en Meta. De belasting bedraagt 2 procent op Britse inkomsten van grote zoekmachines, onlineplatforms en sociale media. "Als ze de belasting niet schrappen, leggen we waarschijnlijk een grote heffing op aan het VK", zei Trump.

De technologiebelasting wordt steeds belangrijker voor de Britse schatkist door de groei van grote techbedrijven, schrijft The Telegraph. Volgens officiële ramingen kan de belasting in 2030 jaarlijks 1,4 miljard pond (circa 1,6 miljard euro) opleveren, tegen 380 miljoen pond bij de invoering vier jaar geleden.

Volgende week bezoeken koning Charles en koningin Camilla de VS.