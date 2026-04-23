Congresleden VS staan open voor gratie Ghislaine Maxwell: 'Schandalig dat Republikeinen dit overwegen'

Sommige leden van de Toezichtscommissie, de voornaamste onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, overwegen presidentiële gratie voor Ghislaine Maxwell . Dat vertelde voorzitter James Comer aan Politico.

Volgens Comer zouden sommige leden gratie steunen als Maxwell daardoor informatie deelt met de commissie, die onderzoek doet naar zedendelinquent Jeffrey Epstein

Maxwell (64) werd uitgenodigd om te getuigen voor de commissie, maar weigerde in februari belangrijke vragen te beantwoorden. Ze beriep zich daarbij op het Vijfde Amendement van de grondwet, dat bescherming biedt tegen zelfincriminatie.

Seksueel misbruik van minderjarigen

Maxwell werkte voor Epstein en werd in 2021 schuldig bevonden voor haar rol bij het mogelijk maken van seksueel misbruik van minderjarige meisjes door Epstein. Ze zit een celstraf van 20 jaar uit.

Afgevaardigde Robert Garcia, een Democratisch lid van de commissie, schreef later op X dat de Democraten in de commissie tegen gratie voor Maxwell zijn. "Het is schandalig dat Republikeinen in onze commissie dit zouden overwegen."