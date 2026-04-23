Congresleden VS staan open voor gratie Ghislaine Maxwell: 'Schandalig dat Republikeinen dit overwegen'

seksueel misbruik
door Pieter Immerzeel
donderdag, 23 april 2026 om 10:16
Sommige leden van de Toezichtscommissie, de voornaamste onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, overwegen presidentiële gratie voor Ghislaine Maxwell. Dat vertelde voorzitter James Comer aan Politico.
Volgens Comer zouden sommige leden gratie steunen als Maxwell daardoor informatie deelt met de commissie, die onderzoek doet naar zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Maxwell (64) werd uitgenodigd om te getuigen voor de commissie, maar weigerde in februari belangrijke vragen te beantwoorden. Ze beriep zich daarbij op het Vijfde Amendement van de grondwet, dat bescherming biedt tegen zelfincriminatie.

Seksueel misbruik van minderjarigen

Maxwell werkte voor Epstein en werd in 2021 schuldig bevonden voor haar rol bij het mogelijk maken van seksueel misbruik van minderjarige meisjes door Epstein. Ze zit een celstraf van 20 jaar uit.
Afgevaardigde Robert Garcia, een Democratisch lid van de commissie, schreef later op X dat de Democraten in de commissie tegen gratie voor Maxwell zijn. "Het is schandalig dat Republikeinen in onze commissie dit zouden overwegen."

Lees ook

Maxwell weigert te antwoorden op vragen van Amerikaans parlementMaxwell weigert te antwoorden op vragen van Amerikaans parlement
De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt MaxwellDe foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell
Beetje gratie? Ghislaine Maxwell in alle stilte overgeplaatst naar minder zwaar beveiligde gevangenisBeetje gratie? Ghislaine Maxwell in alle stilte overgeplaatst naar minder zwaar beveiligde gevangenis
8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

Trump heeft een straflijst gemaakt van NAVO-bondgenoten die hij gaat pesten. Moet Nederland bang zijn?

Hilarisch nepfilmpje van Willem-Alexander en Máxima die overnachten bij Trump gaat viraal

Wanneer liefde schadelijk is: drie opvoedingsfouten met gevolgen

