Ooit trouwden we niet met elkaar omdat we elkaar zo aardig vonden. Maar omdat je je boerderij, we waren bijna allemaal boeren, niet in je eentje kon draaien. En voor je oude dag had je kinderen nodig. Zodoende.

Nu trouwen we uit liefde en dat heeft de zaak er niet eenvoudiger op gemaakt.

Na een scheiding gaat het zelden alleen over emotie: wie uit elkaar gaat, levert vaak fors in op ruimte, gemak en financiële armslag. Nieuwe cijfers en persoonlijke verhalen laten zien hoe hard de sprong terug kan zijn – óók voor mensen met een goed inkomen.

Het huwelijk is financieel gezien een schaalvoordeel: twee inkomens, één huur of hypotheek, gedeelde vaste lasten en vaak een ruimer huis. Onderzoek dat in The Wall Street Journal wordt aangehaald, laat zien dat het huishoudinkomen na een scheiding gemiddeld ongeveer halveert en zich in het decennium daarna slechts gedeeltelijk herstelt. Dat betekent in de praktijk: kleiner wonen, meer werken en scherper letten op elke euro die de deur uitgaat.

De Amerikaanse Ileana Garcia woonde jarenlang in een ruime vrijstaande woning in een buitenwijk, met vijf slaapkamers en een eettafel voor twaalf personen. Na haar scheiding verruilde ze dat huis voor een appartement waarvoor ze 5.000 dollar per maand aan huur betaalt – meer dan de voormalige gezamenlijke hypotheek – terwijl haar inkomen nu nog maar de helft is van wat het stel samen verdiende. Haar Peloton-fiets staat niet langer in een aparte sportkamer, maar pal naast haar bed, en het keukeneiland doet dienst als werkplek.

Ileana Garcia uit de Wall Street Journal: "na de breuk in korte tijd meerdere banen, van serveerster tot rijinstructeur."

Ook wie minder verdient, voelt de klap hard. Karen Slack, die tijdens haar 22-jarig huwelijk huismoeder was, moest na de breuk in korte tijd meerdere banen aannemen, van serveerster tot rijinstructeur. In het eerste jaar leefde ze van zo’n 30.000 dollar, hield elke uitgave bij in een schrift en at vooral rijst en pasta. Inmiddels verdient ze circa 50.000 dollar per jaar, zonder schulden en met lage vaste kosten, maar de weg daar naartoe ging via een ingrijpende versobering van haar levensstijl.

De verhalen laten zien dat de ‘downgrade’ na een scheiding niet alleen een zaak is van emotionele rouw, maar van structureel verlies aan schaalvoordelen. Streamingabonnementen, boodschappen, autoverzekering, parkeren – allemaal kosten die voorheen ongemerkt over twee schouders werden verdeeld, drukken ineens volledig op één persoon. Dat effect treft zowel hoogbetaalde professionals als ex- huisvrouwen en dwingt tot keuzes over wat echt belangrijk is: ruimte, status, comfort of juist schuldenvrij zijn.

Tegelijk schuilt in dat verlies ook een nieuw soort autonomie. Garcia richt haar kleinere appartement in met foto’s, prints en meubels die volledig bij haar passen, en Slack benadrukt dat ze het prettig vindt zelf te bepalen hoe ze haar geld uitgeeft. De vraag is daarom minder of je er materieel op achteruit gaat – dat is vrijwel zeker – maar of je erin slaagt die stap terug te vertalen in een leven dat eindelijk van jou is.

Misschien is de echte luxe na een scheiding niet het huis dat je verliest, maar de kleinere plek die je eindelijk zelf kiest. En dat je van hem af bent....