Trump dreigt met importheffingen, hekelt EU-boetes voor big tech

DAVOS (ANP) - Donald Trump heeft opnieuw gedreigd importheffingen in te voeren op alle buitenlandse producten die de Verenigde Staten binnenkomen. De onlangs aangetreden Amerikaanse president hekelde in een toespraak op het World Economic Forum in Davos ook beleid van de Europese Unie dat heeft geleid tot miljardenboetes voor Amerikaanse techbedrijven.

In een videoverbinding met de bijeenkomst in het Zwitserse skioord memoreerde hij de fikse boetes die Brussel oplegde aan Apple, Google en Facebook-eigenaar Meta. Die hadden te maken met regels rond staatssteun of ongeoorloofd machtsmisbruik door de techconcerns. "Maar voor zover ik het kan nagaan, is het een vorm van belasting", zei Trump over de geldstraffen.