Trump dreigt met importheffingen voor EU na boete voor Google

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie te komen vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump maakt de EU zich met deze en eerdere boetes schuldig aan het "beroven van Amerikaanse bedrijven en daarmee ook van de Amerikaanse belastingbetaler".

"De Europese Unie zal een ontzettend hoge prijs betalen voor dit illegale en uiterst onethische gedrag", stelt Trump op Truth Social. De president zegt de EU meerdere keren te hebben gewaarschuwd.

De EU legde eerder deze week een boete van 890 miljoen euro op aan Google, deels vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search.

Techreuzen

Trump kondigt aan dat de Verenigde Staten onderzoek gaan doen naar de boetes die de Europese Unie oplegt aan Amerikaanse techreuzen. Het onderzoek wordt ingesteld op basis van Sectie 301 van een handelswet uit 1974, die maatregelen tegen oneerlijke handel mogelijk maakt. De VS maken hier vaker gebruik van. Een Sectie 301-onderzoek kan leiden tot hogere importheffingen.

De president wil ook dat de ingestelde sancties worden teruggedraaid. In zijn bericht op Truth Social laat hij zich ook negatief uit over eerdere boetes voor andere Amerikaanse techbedrijven als Amazon en Apple.

Hogere importheffingen

Donderdag kondigden de Verenigde Staten al nieuwe importheffingen van 10 en 12,5 procent aan voor zestig handelspartners, waaronder de Europese Unie. De tijdelijke wereldwijde heffing van 10 procent, die Trump eerder instelde, loopt vrijdag af.

Nadat de Europese Unie vorig jaar september een boete van bijna 3 miljard euro had opgelegd aan Google nam Trump vergelijkbare stappen. Toen dreigde hij een onderzoek te starten op basis van Sectie 301 en daarmee hogere importheffingen mogelijk te maken.