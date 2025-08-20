Trump eist aftreden Fed-bestuurder om verdenking hypotheekfraude

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump eist dat Fed-bestuurder Lisa Cook haar functie neerlegt. Dat schrijft hij op zijn socialemediaplatform Truth Social. Bill Pulte, het hoofd van de Amerikaanse Federal Housing Finance Agency (FHFA) en een trouwe bondgenoot van Trump, had eerder om een onderzoek naar Cook gevraagd. Volgens hem heeft de Fed-bestuurder mogelijk hypotheekfraude gepleegd.

"Cook moet aftreden, nu!!!", schrijft de president op Truth Social. De verdenkingen tegen Cook hebben betrekking op twee hypotheken van de Fed-bestuurder. Het hoofd van de toezichthouder beweerde in zijn oproep om onderzoek te doen dat Cook "bankdocumenten en eigendomsgegevens heeft vervalst om gunstigere leningsvoorwaarden te verkrijgen, mogelijk hypotheekfraude volgens de strafwet".