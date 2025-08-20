ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump eist aftreden Fed-bestuurder om verdenking hypotheekfraude

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 15:35
anp200825135 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump eist dat Fed-bestuurder Lisa Cook haar functie neerlegt. Dat schrijft hij op zijn socialemediaplatform Truth Social. Bill Pulte, het hoofd van de Amerikaanse Federal Housing Finance Agency (FHFA) en een trouwe bondgenoot van Trump, had eerder om een onderzoek naar Cook gevraagd. Volgens hem heeft de Fed-bestuurder mogelijk hypotheekfraude gepleegd.
"Cook moet aftreden, nu!!!", schrijft de president op Truth Social. De verdenkingen tegen Cook hebben betrekking op twee hypotheken van de Fed-bestuurder. Het hoofd van de toezichthouder beweerde in zijn oproep om onderzoek te doen dat Cook "bankdocumenten en eigendomsgegevens heeft vervalst om gunstigere leningsvoorwaarden te verkrijgen, mogelijk hypotheekfraude volgens de strafwet".
Vorig artikel

Geen treinen tussen Delft en Rotterdam door defecte bovenleiding

Volgend artikel

Hoe Nederlandse technologie digitale ervaringen op maat maakt

POPULAIR NIEUWS

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

151732092

Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?