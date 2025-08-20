Hoe Nederlandse technologie digitale ervaringen op maat maakt





Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om het gebruik van het internet. We bestellen bijvoorbeeld veel van onze aankopen online. Ook als het gaat om entertainment speelt het internet een belangrijke rol voor de Nederlandse consument. Daarbij hebben de gebruikers wel verwachtingen als het gaat om de uitvoering en de resultaten van het internetgebruik. Het is daarom een belangrijk speerpunt om gebruikers en positieve en persoonlijke ervaring te geven. Daar ligt dan ook de focus bij het ontwikkelen van online platforms of e-commerce websites.

Persoonlijke aanpak dankzij kunstmatige intelligentie

Wanneer je klanten of gebruikers van je website persoonlijk wilt benaderen, is het belangrijk dat je weet wie je klant is. Een manier om dat te inventariseren, is door kunstmatige intelligentie (ai) daarbij in te zetten. Digitale personalisatie wordt in Nederland al breed toegepast. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar patiënten volop gebruikmaken van digitale zorgtoepassing . Mensen met chronische klachten profiteren hiervan, maar het ontlast ook het medisch personeel in tijden van vergrijzing. Dankzij deze digitale technologieën is het eenvoudiger zorg op maat en op afstand te verlenen.

Voor iedere doelgroep een gepaste aanpak

Digitale informatie moet voor iedereen goed bereikbaar zijn. Toch houd je bij het ontwikkelen van de verschillende technologieën rekening met de doelgroep. Jongeren gebruiken vooral hun smartphone als apparaat om online te gaan. Daarbij halen ze veel informatie van sociale media, vaak in de vorm van korte filmpjes. Uit onderzoek blijkt dat ouderen andere wensen hebben als het gaat om het gebruik van het internet. Ze hebben vaak een tablet als digitaal apparaat en leggen contact met andere mensen via andere soorten sociale mediakanalen dan jongeren. Ook hier houdt men rekening mee bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe apps. De lay-out en de inhoud moet de doelgroep aanspreken en leesbaar zijn op het apparaat dat de doelgroep het meest gebruikt.

Digitalisering voor iedere branche

Vrijwel iedere branche in Nederland profiteert van een goed ontwikkelde internettechnologie. Dat zie je terug bij gemeentes en andere overheidsinstellingen. Maar ook in het onderwijs en bijvoorbeeld bij vliegtuigmaatschappijen, voor het voordelig boeken van tickets en het geven reissuggesties op maat. Ook in de entertainmentindustrie wordt ai toegepast. Zo is er bij de nieuwste online casino’s in Nederland rekening gehouden met de wensen van de spelers. Denk hierbij aan de aanbevelingen voor spellen die er zijn, zodat je gemakkelijker kunt kiezen uit spellen die je aanspreken.

Veilige digitale verbindingen

Wanneer je veel zaken via het internet regelt, betekent dat automatisch dat je persoonlijke gegevens ook digitaal verwerkt worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het online maken van een examen, boodschappen doen of het declareren van je zorgnota's. In alle gevallen vul je persoonlijke gegevens als naam, geboortedatum of bankrekeningnummer in. Om te voorkomen dat deze gegevens gemakkelijk zichtbaar zijn, besteden de Nederlandse softwareontwikkelaars veel aandacht aan digitale veiligheid. Wachtwoorden worden versleuteld en websites functioneren achter betrouwbare firewalls.

De voordelen van een optimale digitale infrastructuur

Voor een veilig internetgebruik is het belangrijk dat je als onderneming de laatste technologieën op je website toepast. Daarnaast spelen andere factoren een rol. Je kunt beter de behoefte van je klanten of je doelgroep inventariseren en daar met promotie of productontwikkeling op inspelen. Daarnaast is het mogelijk om extra service te verlenen, bijvoorbeeld door je website toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Met een goede digitale aanpak kom je niet alleen je klanten, maar ook je personeel tegemoet. Zo is het makkelijker om op afstand te werken of internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan. In plaats van op een lokaal netwerk, werk je in een cloud die voor alle bevoegden, wereldwijd toegankelijk is.

Een samenwerking tussen mens en techniek

Bij het ontwikkelen van alle technologieën blijft het gemak voor gebruiker en consument voorop staan. Daarom staat de gebruiksvriendelijkheid nog altijd voorop. Een website of een portaal is overzichtelijk ingericht en eenvoudig in het gebruik. Aan de achterkant zorgt de technische invulling voor een efficiënte verwerking van de informatie en voor een soepele afhandeling van de aankopen. Dit is zeker het geval als er een ai meedraait die hier specifiek op is afgestemd. Daardoor voorkom je bijvoorbeeld fouten in de verwerking. Maar je automatisering werkt bovendien een stuk efficiënter. En dat zie je op de lange termijn terug in een hogere opbrengst en lagere kosten.