ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen treinen tussen Delft en Rotterdam door defecte bovenleiding

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 15:34
anp200825134 1
ROTTERDAM (ANP) - Door een defecte bovenleiding rijden er tot naar verwachting woensdag 16.15 uur geen treinen tussen de stations Delft en Rotterdam Centraal, meldt de NS. Aanvankelijk dacht de vervoerder dat de stremming tot 19.15 uur zou duren.
Het mankement heeft ook gevolgen voor de treinen op het traject Leiden-Rotterdam Centraal en de treinenloop tussen Den Haag en Rotterdam. Het is nog onduidelijk hoe de storing is ontstaan.
Reizigers met bestemming Rotterdam Centraal kunnen vanuit Den Haag via Gouda reizen.
Vorig artikel

Topman: Picnic weg uit Nederland als cao voor supers gaat gelden

Volgend artikel

Trump eist aftreden Fed-bestuurder om verdenking hypotheekfraude

POPULAIR NIEUWS

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

151732092

Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?