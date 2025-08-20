Geen treinen tussen Delft en Rotterdam door defecte bovenleiding

ROTTERDAM (ANP) - Door een defecte bovenleiding rijden er tot naar verwachting woensdag 16.15 uur geen treinen tussen de stations Delft en Rotterdam Centraal, meldt de NS. Aanvankelijk dacht de vervoerder dat de stremming tot 19.15 uur zou duren.

Het mankement heeft ook gevolgen voor de treinen op het traject Leiden-Rotterdam Centraal en de treinenloop tussen Den Haag en Rotterdam. Het is nog onduidelijk hoe de storing is ontstaan.

Reizigers met bestemming Rotterdam Centraal kunnen vanuit Den Haag via Gouda reizen.