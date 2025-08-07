Trump pest Fed-bestuurder weg en nomineert eigen economisch adviseur; nu is Powell aan de beurt: 'hij zou moeten aftreden'

Donald Trump heeft Stephen Miran voorgedragen voor de vrijgekomen functie van nieuwe bestuurder bij de Federal Reserve. Dat kondigde de Amerikaanse president donderdag aan op zijn socialmediaplatform Truth Social. Miran is op dit moment voorzitter van een raad die de Amerikaanse president adviseert over economisch beleid.

Als de nominatie wordt goedgekeurd, dan volgt Miran Adriana Kugler op. Zij stapte begin deze maand op. Kuglers termijn als bestuurder van de Amerikaanse centrale bank zou eigenlijk pas in januari 2026 aflopen. Miran zal die termijn uitdienen. Ondertussen wordt gezocht naar een permanente opvolger, aldus Trump.

Trump heeft de afgelopen tijd druk uitgeoefend op de Fed om de rente te verlagen. Hij reageerde na Kuglers besluit dat hij "heel tevreden" is met de vrijgekomen plek. Later zinspeelde hij op sociale media opnieuw op een ontslag van voorzitter Jerome Powell. De Fed-baas "zou moeten aftreden", volgens Trump, "net zoals Adriana Kugler".