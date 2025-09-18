Trump en Starmer ondertekenen technologiepact

ELLESBOROUGH (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Keir Starmer hebben hun technologiepact officieel ondertekend. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk spreken daarin af samen te werken aan onderzoek naar kunstmatige intelligentie, quantumcomputers en kernenergie.

Trump en Starmer zetten hun handtekening tijdens een bezoek van de Amerikaanse president aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het staatsbezoek kondigden veel grote Amerikaanse techbedrijven investeringen van miljarden dollars aan in het Verenigd Koninkrijk. Onder andere AI-chipbedrijf Nvidia en softwareconcern Microsoft beloofden geld te steken in de Britse economie.

In de door Trump en Starmer ondertekende intentieverklaring beloven de landen een werkgroep op te zetten op ministerieel niveau. Die groep moet dienen als "strategisch forum" dat samenwerkingen begeleidt, prioriteiten stelt en gezamenlijke projecten overziet. Over een jaar overleggen de landen over een eventuele volgende fase.