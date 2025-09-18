ECONOMIE
Volleyballer Ahyi zet WK met Oranje in een flow voort

Sport
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 15:27
anp180925116 1
PASAY CITY (ANP) - Aanvaller Michiel Ahyi moet ook zaterdag zoveel mogelijk in stelling worden gebracht willen de Nederlandse volleyballers een kans maken om de kwartfinales te halen op het WK. Oranje neemt het op tegen Turkije en Ahyi (27) was in de groepsfase telkens de topschutter van de ploeg. Die rol was jarenlang voor Nimir Abdel-Aziz, maar die besloot als international een pauze in te lassen.
Ahyi behoort bij de mondiale titelstrijd op de Filipijnen tot de spelers met de meeste punten achter zijn naam en leidt het klassement der serveerders. "Ik heb de statistieken zelf niet bekeken, maar mijn schoonfamilie houdt me goed op de hoogte", vertelt hij telefonisch vanuit Manila na een dag waarin onder meer van hotel werd gewisseld. Na drie groepsduels in Quezon City wacht een confrontatie met de Turken in Pasay City. "We zitten een beetje in een flow", omschrijft hij de stemming na overwinningen op Qatar en Roemenië en een eervolle nederlaag tegen Polen, de nummer 1 van de wereld.
