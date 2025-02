Wall Street lager na heffingen Trump, Nvidia onderuit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten de aankondiging van president Donald Trump dat er volgende week hoge importheffingen komen op producten uit de buurlanden Canada en Mexico, net als ook extra tarieven op goederen uit China. Bij de bedrijven in New York ging AI-chipproducent Nvidia flink omlaag na bekendmaking van resultaten

De heffingen van 25 procent tegen Canada en Mexico moeten dinsdag ingaan. Trump had die tarieven eerder nog een maand uitgesteld. De Canadese premier Justin Trudeau zei dat er een "onmiddellijke en zeer harde" tegenreactie zal komen. Trump dreigt ook met heffingen van 25 procent op goederen uit de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld auto's. Brussel heeft al gezegd met tegenmaatregelen te zullen komen.

Nvidia zakte 8,5 procent. De belangrijkste ontwikkelaar en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld zag de omzet en winst afgelopen kwartaal opnieuw flink stijgen. Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op verdere groei dankzij de opmars van AI. Wel zorgen hogere kosten voor de "overgang naar complexere systemen" voor gekrompen winstmarges bij het concern. Dat zorgde voor onrust onder investeerders.

De Dow-Jonesindex verloor 0,5 procent tot 43.239,50 punten. De brede S&P 500 daalde 1,6 procent tot 5861,57 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq dook 2,8 procent omlaag tot 18.544,42 punten, mede door het koersverlies van zwaargewicht Nvidia.