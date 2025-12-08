ECONOMIE
F1-kampioen Norris neemt nummer 1 over van Verstappen

Sport
door anp
maandag, 08 december 2025 om 22:24
ABU DHABI (ANP/RTR) - Lando Norris, de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1, neemt volgend seizoen startnummer 1 over van de uitgetreden wereldkampioen Max Verstappen. Dat vertelde de Britse coureur van McLaren tegen persbureau Reuters, nadat hij een dag eerder Verstappen met 2 punten van de vijfde wereldtitel had afgehouden.
"Ik moest het vandaag beslissen", zei Norris in Abu Dhabi. "Ergens wilde ik nummer 4 houden, omdat ik er blij mee ben en het goed past bij mijn logo. Maar ik ga voor nummer 1, omdat ik moet. Het kan mijn enige mogelijkheid zijn dat ik zoiets kan doen, en niet zo veel mensen in de wereld kunnen dat."
Norris zei dat hij het ook doet voor zijn monteurs en engineers. "Het is ook zo dat zij mogen werken met nummer 1 op de wagen. En ik denk dat dat voor hen veel meer betekent dan voor mij en dat is voor mij dan weer belangrijk."
Verstappen reed vanaf 2022 na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021 met nummer 1. Daarvoor reed hij met nummer 33 op de wagen.
