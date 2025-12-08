Trump komt met hulppakket van 12 miljard dollar voor boeren VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump kondigt maandag een hulppakket van 12 miljard dollar aan voor Amerikaanse boeren die last hebben gehad van zijn handelsbeleid, zeggen twee functionarissen van het Witte Huis.

Boerenorganisaties en Republikeinse parlementariërs uit landbouwstaten hadden om deze steun gevraagd, deels om de boeren te helpen bij de aanschaf van zaden, kunstmest en andere benodigdheden voor het volgende teeltseizoen. De Amerikaanse voedselproducenten hadden dit jaar te maken met recordoogsten, maar verloren miljarden dollars aan sojaverkopen aan China, nadat het land deze herfst tijdens vastgelopen handelsgesprekken was overgestapt op Zuid-Amerikaanse leveranciers.

Een groot deel van het pakket bestaat uit eenmalige betalingen aan akkerbouwers.