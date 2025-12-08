ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump komt met hulppakket van 12 miljard dollar voor boeren VS

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 17:51
anp081225130 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump kondigt maandag een hulppakket van 12 miljard dollar aan voor Amerikaanse boeren die last hebben gehad van zijn handelsbeleid, zeggen twee functionarissen van het Witte Huis.
Boerenorganisaties en Republikeinse parlementariërs uit landbouwstaten hadden om deze steun gevraagd, deels om de boeren te helpen bij de aanschaf van zaden, kunstmest en andere benodigdheden voor het volgende teeltseizoen. De Amerikaanse voedselproducenten hadden dit jaar te maken met recordoogsten, maar verloren miljarden dollars aan sojaverkopen aan China, nadat het land deze herfst tijdens vastgelopen handelsgesprekken was overgestapt op Zuid-Amerikaanse leveranciers.
Een groot deel van het pakket bestaat uit eenmalige betalingen aan akkerbouwers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-544217539

Vuurwerkverkopers voorspellen een grote chaos

Loading