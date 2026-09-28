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Trump kondigt bouw grootste staalfabriek ooit in VS aan

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 21:08
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump kondigde maandag plannen aan voor de bouw van een staalfabriek van 15 miljard dollar, die de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De fabriek wordt gebouwd door het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics in de staat Iowa, zo werd eerder op de dag bekend.
Volgens de plannen gaat de productie in 2030 van start. De bekendmaking komt ruim een maand voor de tussentijdse verkiezingen van november. Mesabi Metallics, met hoofdkantoor in de plaats Nashwauk in de staat Minnesota, liet weten dat het project "100 procent Amerikaans staal zal opleveren: gewonnen, gesmolten en gegoten in Minnesota en Iowa."
Volgens het Witte Huis zal de nieuwe staalfabriek bij aanvang naar schatting zo'n 7,5 miljoen ton staal per jaar produceren. Uiteindelijk moet de productie worden opgevoerd naar 10 miljoen ton per jaar en moeten er minstens 1750 vaste banen ontstaan, zei een functionaris.
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