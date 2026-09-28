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Paus verlaat Frankrijk na vierdaags bezoek

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 21:06
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METZ (ANP/AFP) - Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond. Een AFP-verslaggever ter plaatse meldt dat de religieus leider een uitgeleide kreeg van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz, waarna hij vertrok richting Rome. Het was het eerste bezoek van de kerkelijk leider aan het land in bijna twee decennia.
Tijdens zijn bezoek sprak de paus onder meer circa 700.000 mensen toe vanaf het Place de la Concorde in Parijs. Ook sprak hij zich in de Franse hoofdstad uit over de gevaren van AI, daarmee ogenschijnlijk een staatsbanket in het Witte Huis met de Amerikaanse en Chinese president over datzelfde thema overschaduwend. In Metz wijdde hij uit over de Oekraïneoorlog en de noodzaak tot concessies te komen om die te beëindigen.
Macron schrijft na het vertrek van paus Leo op X dat de heilige vader "Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet". Macron: "Frankrijk groet u met dankbaarheid en zal de echo van uw bezoek in zich dragen."
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