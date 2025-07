Trump kondigt importheffingen van 25 procent aan voor India

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten gaan vanaf 1 augustus een importtarief van 25 procent heffen op producten uit India. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij suggereerde ook een extra strafmaatregel toe te voegen om de energie-aankopen van het land in Rusland.

De president hekelde onder meer de hoge tarieven die India zelf rekent. "Hoewel India onze vriend is, hebben we door de jaren heen relatief weinig zaken met hen gedaan omdat hun tarieven veel te hoog zijn", aldus Trump. "Bovendien hebben ze altijd het overgrote deel van hun militaire uitrusting van Rusland gekocht en zijn ze, samen met China, Ruslands grootste afnemer van ENERGIE, juist op een moment dat iedereen wil dat Rusland STOPT MET HET DODEN IN OEKRAÏNE."

Trumps woorden komen voor de deadline van 1 augustus die hij had gesteld voor het opleggen van nieuwe heffingen. India was nog in onderhandeling met de VS over een mogelijke handelsdeal.