Indringer Tweede Kamer komt op vrije voeten

DEN HAAG (ANP) - De 19-jarige man uit Nijmegen die afgelopen februari met een mes het gebouw van de Tweede Kamer binnendrong, komt vanaf donderdag op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag noemde de persoonlijke omstandigheden van Tijn B. als reden voor de schorsing van zijn hechtenis. B. moest hard huilen toen hij de beslissing van de rechtbank hoorde, hij had tijdens de korte voorbereidende zitting woensdag meerdere keren gezegd dat hij heel erg graag naar huis wil.

B. drong op 13 februari het gebouw van de Tweede Kamer binnen. Daarbij zou hij een medewerker van de Kamer hebben bedreigd met een mes. Daarna sprong hij over de toegangspoortjes die deel uitmaakten van het beveiligde gebied. Even daarvoor had hij zijn telefoon en identificatiebewijs in de vijver voor het Kamergebouw gegooid. De marechaussee hield hem aan in de hal.

Tijdens de vorige zitting gaf de advocaat van B. aan dat zijn cliënt doodgeschoten had willen worden. Hij zou niet uit terroristisch oogmerk hebben gehandeld, maar was suïcidaal, is ook de voorlopige conclusie van deskundigen. B. vertelde de rechter dat hij nu niet meer dood wil en momenteel medicijnen krijgt. Hij moet zich de komende maanden, tot de inhoudelijke behandeling van zijn zaak op 15 oktober, aan meerdere voorwaarden houden zoals zich melden bij de reclassering, hij mag geen alcohol of drugs gebruiken en niet in de buurt van de Tweede Kamer komen.

Het Openbaar Ministerie vond dat B. in de cel moest blijven. Volgens de officier van justitie is de impact van wat B. heeft gedaan heel groot. "Hij heeft politici en andere aanwezigen ernstige vrees aangejaagd." Volgens haar zijn er nog altijd "sterke aanwijzingen" dat B. naar Den Haag is gereisd om in de Tweede Kamer iemand neer te steken.