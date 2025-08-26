ECONOMIE
Trump kondigt ontslag van Fed-bestuurder Cook aan

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 2:57
anp260825004 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump ontslaat Federal Reserve-bestuurder Lisa Cook. In een brief op zijn platform Truth Social, die is gericht aan Cook, deelt Trump het nieuws. Cook werd in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden. Trump beschuldigt haar van hypotheekfraude en had vorige week aangekondigd haar te ontslaan als ze niet uit eigen beweging zou vertrekken.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet vorige week weten mogelijk een onderzoek te willen instellen naar Cook. In zijn brief schrijft Trump dat hij "niet langer vertrouwen heeft in de integriteit" van Cook om haar "mogelijk criminele gedrag". Bill Pulte, hoofd van de Amerikaanse Federal Housing Finance Agency (FHFA) en een trouwe bondgenoot van Trump, liet eerder weten dat Cook bankdocumenten en eigendomsgegevens zou hebben vervalst om gunstigere leningsvoorwaarden te krijgen.
Een ontslag zou Trump een nieuwe kans geven om een positie in het Fed-bestuur in te vullen. De president zet de centrale bank en Fed-voorzitter Jerome Powell al een tijd onder druk om de rente te verlagen.
