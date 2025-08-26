Lancering Starship uitgesteld door slecht weer

STARBASE (ANP) - Voor de tweede keer in twee dagen is de lancering van Starship door SpaceX uitgesteld. De lancering die omstreeks 02.00 uur (Nederlandse tijd) in de nacht van maandag op dinsdag had moeten plaatsvinden, ging niet door vanwege slecht weer. Een nacht eerder annuleerde SpaceX de lancering op het laatste moment vanwege technische problemen.

Inclusief draagraket is de Starship bij de lancering 123 meter hoog. Dat is ruim tien meter hoger dan de Domtoren in Utrecht. Musk droomt ervan mensen in het ruimteschip naar Mars en terug te brengen. Dit voorjaar kondigde hij aan dat SpaceX eind volgend jaar een onbemande testvlucht naar de rode planeet wil uitvoeren, gevolgd door een vlucht met bemanning in 2029 of 2031.

SpaceX heeft eerder tegenslagen met de raket gehad. Verschillende vaartuigen zijn ontploft. In de nacht van dinsdag op woensdag probeert het bedrijf opnieuw Starship te lanceren.