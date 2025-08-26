Amnesty laakt opzettelijke verwoestingen in Libanon door Israël

DEN HAAG (ANP) - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat Israëlische troepen in Libanon op grote schaal panden en andere eigendommen van burgers, moskeeën en boeren opzettelijk hebben verwoest zonder dat daar een directe militaire aanleiding voor was. Volgens een onderzoek van Amnesty zelf zijn tijdens de Israëlische invasie van Zuid-Libanon in de periode van 1 oktober 2024 tot 26 januari 2025 zeker 10.000 panden verwoest of beschadigd.

De mensenrechtenorganisatie meldt ook de verwoesting van moskeeën, begraafplaatsen, voetbalvelden, wegen, landbouwgronden en parken. De burgerlijke infrastructuur werd onder meer met behulp van explosieven en bulldozers kapotgemaakt in gebieden die al onder Israëlische controle stonden. Volgens Amnesty moet dit nader worden onderzocht als potentiële oorlogsmisdaden.

Het Israëlische leger spreekt van het slopen van zaken om toekomstige aanvallen te belemmeren of tunnels en wapendepots van de beweging Hezbollah te vernietigen. Amnesty zegt dat de vernietiging "hele gebieden onbewoonbaar heeft gemaakt en talloze levens heeft verwoest". Het verwoesten van civiele infrastructuur zonder directe militaire noodzaak is volgens Amnesty in strijd met het internationaal humanitaire recht. De vrees voor eventuele toekomstige aanvallen rechtvaardigt al die verwoestingen niet, stelt ze.