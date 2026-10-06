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Trump maakt belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het voor iedereen in de Verenigde Staten mogelijk maakt om belastingvrije, roodgekleurde diesel te kopen. Die brandstof is normaal gesproken bedoeld voor landbouwmachines en ander materieel dat niet op de openbare weg rijdt.
Trump komt met de maatregel op een moment dat brandstofprijzen in de VS sterk stijgen, een gevolg van de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Enkele weken voor de tussentijdse verkiezingen in het land staat Trumps Republikeinse Partij er in de peilingen slecht voor.
Tijdens een bijeenkomst in de staat Nebraska sprak Trump over zijn decreet. Hij gaf toe dat hij niet bekend was met de brandstof en grapte tegen het publiek: "Ik weet bij god niet wat het is, maar wat het ook is, het schijnt heel goed te zijn."
Roodgekleurde diesel is in feite dezelfde brandstof als standaarddiesel, maar is vrijgesteld van de brandstofbelastingen die gelden voor gebruik op de openbare weg.
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