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Separatisten winnen verkiezingen in Canadese provincie Quebec

Samenleving
door anp
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MONTREAL (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Separatisten hebben maandag de verkiezingen in de Canadese provincie Quebec gewonnen. De publieke omroep CBC en commerciële media voorspelden dat de Parti Québécois (PQ) de volgende regering zal vormen in de Franstalige provincie, al was nog niet duidelijk of de partij over een meerderheid in het parlement zal beschikken.
De separisten voerden campagne met de belofte een referendum te houden over afscheiding van Canada zodra de Amerikaanse president Donald Trump zijn ambt heeft neergelegd. Daarmee wordt de boodschap van nationale eenheid van premier Mark Carney op de proef gesteld.
Bij het vorige referendum over afscheiding, in 1995, kwamen de separatisten iets meer dan een procentpunt tekort.
Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat de kiezers in Quebec een separatistische partij aan de macht helpen. PQ-leider Paul St-Pierre Plamondon, een 49-jarige voormalig advocaat, wordt naar verwachting de nieuwe premier van de Franstalige provincie.
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