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Trump keurt executie door vuurpeloton goed voor schutter Fort Hood

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van Nidal Hasan, een psychiater van het Amerikaanse leger die in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas dertien militairen doodschoot. Dat meldt het ministerie van Defensie.
Minister van Defensie Pete Hegseth "heeft aanbevolen - en president Donald J. Trump heeft goedgekeurd - dat de veroordeelde terrorist Nidal Malik Hasan ter dood wordt gebracht door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger", aldus Pentagon-woordvoerder Sean Parnell op X.
Hasan, een Amerikaanse staatsburger van Palestijnse afkomst, werd in 2013 al ter dood veroordeeld.
De laatste keer dat het Amerikaanse leger een executie uitvoerde was in 1961, toen soldaat John Bennett werd opgehangen. Bennett zou in 1954 een meisje hebben aangerand in Wenen, toen hij daar gelegerd was. De executie was controversieel. Zo kwam uit bewijsmateriaal naar voren dat Bennett, die zwart was, leed aan ernstige geestelijke stoornissen en zware epilepsie. Tussen 1954 en 1961 waren elf van de twaalf door het leger geëxecuteerde militairen zwart.
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