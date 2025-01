Trump Media lanceert financiële producten 'voor patriotten'

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het socialemediabedrijf van Donald Trump, Trump Media & Technology Group, heeft goedkeuring gekregen van de raad van bestuur om financiële diensten te gaan aanbieden. De nieuwe financiële tak krijgt de naam Truth.Fi en het socialemediabedrijf van Trump investeert er tot 250 miljoen dollar in. Truth.Fi wordt ondergebracht bij de financiële dienstverlener Charles Schwab, staat in een persverklaring.

Dit geld zal worden geïnvesteerd in beursgenoteerde fondsen en crypto's, naast andere beleggingsvehikels. Het bedrijf verwacht later dit jaar andere producten en diensten te lanceren, waaronder eigen beleggingsproducten. "We kijken ernaar uit om Truth.Fi te lanceren, beleggingsproducten te introduceren en synergieën te creëren", zegt Devin Nunes, topman van het socialemediabedrijf. "Truth.Fi is een natuurlijke uitbreiding van de Truth Social beweging. We begonnen met het creëren van een platform voor vrije meningsuiting, voegden een ultrasnelle tv-streamingdienst toe, en nu stappen we over naar beleggingsproducten en gedecentraliseerde financiën", vervolgt hij.

Het ontwikkelen van "America First beleggingsproducten" is volgens Nunes een volgende stap om een robuust financieel systeem op te zetten. Daarmee kunnen "Amerikaanse patriotten zich beschermen tegen de constante dreiging van gecanceld worden, censuur, de ontzegging van toegang tot bankdiensten en privacyschendingen door Big Tech en woke bedrijven", aldus de topman.