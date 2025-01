Koffieketen Starbucks hoger op afwachtend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Starbucks ging woensdag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De koffieketen zag de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. Ook de winst viel hoger uit dan kenners hadden voorzien. Starbucks kampt al langer met dalende verkopen. Dat komt onder meer doordat klanten minder besteden door de hogere prijzen. De in september aangetreden topman Brian Niccol van Starbucks sprak van kleine verbeteringen bij de worstelende Amerikaanse koffieketen. Het aandeel won 5 procent.

Beleggers wachten verder nog op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Het is het eerste rentebesluit onder de tweede termijn van de Amerikaanse president Trump. De centrale bank heeft al laten doorschemeren de rente waarschijnlijk niet verder te verlagen. De Fed vreest dat de importheffingen die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer aanwakkeren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt iets hoger op 44.875 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,3 procent tot 6047 punten. De Nasdaq verloor 0,6 procent tot 19.613 punten. De techgraadmeter won een dag eerder 2 procent en wist daarmee wat te herstellen van de verkoopgolf in de techsector op maandag. Die werd veroorzaakt door de lancering van de chatbot van de Chinese start-up DeepSeek die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT.