Trump Media wil 2,5 miljard ophalen voor aankoop bitcoins

WASHINGTON (ANP) - Trump Media & Technology zegt 2,5 miljard dollar te willen ophalen bij institutionele beleggers voor de aankoop van bitcoins. Het mediabedrijf achter Donald Trumps socialemediabedrijf Truth Social ziet beleggingen in die cryptomunt als middel voor "financiële vrijheid".

Trump Media zegt afspraken te hebben gemaakt met vijftig beleggers over de uitgifte en verkoop van 1,5 miljard dollar aan aandelen en 1 miljard dollar aan obligaties die om te zetten zijn in aandelen. De bitcoins die het bedrijf met de opbrengsten koopt, worden op de balans geplaatst.

Trump Media-topman Devin Nunes stelt dat de belegging in bitcoins de onderneming beschermt tegen "intimidatie en discriminatie door financiële instituties".

Aandelen van Trump Media stonden op de beurs in New York ruim 10 procent lager. Eerder stegen ze nog hard nadat zakenkrant Financial Times al had bericht dat het bedrijf miljarden wilde ophalen voor bitcoinaankopen.