De Jong na vijfsetter tegen Passaro in tweede ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Jesper de Jong is er net als vorig jaar in geslaagd om de tweede ronde op Roland Garros te bereiken. De 24-jarige Nederlander wist op baan 8 van het Parijse tennispark de Italiaan Francesco Passaro in vijf sets te verslaan: 3-6 6-7 (7) 6-4 7-6 (1) 6-1. De Jong speelt in de tweede ronde tegen de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

De Jong, de nummer 88 van de wereldranglijst, was vooraf op papier de favoriet tegen Passaro. De Italiaanse leeftijdsgenoot van De Jong begon als de nummer 139 van de wereld aan zijn eerste ontmoeting met de Noord-Hollander.

Passaro was in de eerste twee sets net iets stabieler dan De Jong. Op de belangrijke punten maakte hij minder fouten dan de nummer 2 van Nederland. Al moest Passaro in de twaalfde game van de tweede set vier setpunten wegwerken om via een tiebreak op 2-0 te komen.

De Jong nam in de derde set het initiatief over en vocht zich met de steun van Davis Cup-captain Paul Haarhuis en zijn coach Thiemo de Bakker terug in de partij. In de vierde set hield De Jong knap stand en trok de stand via de tiebreak gelijk. In de vijfde set was De Jong de beste van de twee. Met gebalde vuisten jutte hij de paar honderd toeschouwers op. Het aanwezige Nederlandse publiek beloonde de zege van De Jong met een staande ovatie.