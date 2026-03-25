Trump medio mei naar China voor gesprek met Xi

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt 14 en 15 mei China voor een topontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Dat meldde een woordvoerder van het Witte Huis, nadat Trump zijn bezoek aan China onlangs had uitgesteld vanwege de Iranoorlog. Xi en Trump spreken in Beijing waarschijnlijk over de sterk verslechterde handelsrelatie tussen de twee landen.

Trump had zijn bezoek aan Xi oorspronkelijk eind maart gepland. Volgens Witte Huis-woordvoerster Karoline Leavitt bezoekt de Chinese president later dit jaar ook de VS.

Trump ontketende vorig jaar een nieuwe handelsoorlog met China, door het land erg hoge extra importheffingen op te leggen. De heffingenstrijd escaleerde en leidde ertoe dat China en de VS elkaar importbelastingen van meer dan 100 procent oplegden. Vervolgens verlaagden ze die fors, om ruimte te bieden aan nieuwe handelsbesprekingen.