ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Witte Huis: Trump ontketent de hel als Iran doorgaat met strijd

Samenleving
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 19:41
anp250326183 1
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is bereid om "de hel te ontketenen" als Iran geen deal sluit, heeft zijn woordvoerder Karoline Leavitt gezegd. Volgens haar moet Iran accepteren dat het de strijd verloren heeft. Vooralsnog gaan de Iraanse aanvallen door.
"Als Iran niet in staat is om de realiteit op dit moment onder ogen te zien, als ze niet begrijpen dat ze militair verslagen zijn en zullen blijven worden, zal president Trump ervoor zorgen dat ze harder getroffen worden dan ze ooit zijn getroffen", aldus Leavitt. "President Trump bluft niet en is bereid om de hel te ontketenen. Iran moet zich niet nog eens misrekenen."
De Amerikaanse regering heeft een voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. De eerste geluiden uit Iran zijn negatief, maar het voorstel lijkt nog niet definitief verworpen te zijn. "De gesprekken gaan door. Ze zijn productief", aldus Leavitt.
loading

Loading