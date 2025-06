Trump Mobile schrapt beweringen over 'Made in USA'-smartphone

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Trump Mobile, de nieuwe mobiele dienst die vorige week door de Trump Organization werd geïntroduceerd, heeft teksten verwijderd die oorspronkelijk beloofden dat hun eerste mobiele telefoon, de T1 Phone, in de VS wordt geproduceerd.

De website van Trump Mobile heeft de tekst verwijderd waarin stond dat de later dit jaar uitkomende smartphone "Made in the USA" is. In plaats daarvan bevat de pagina nu minder specifieke bewoordingen, namelijk dat de T1 Phone "ontworpen is met Amerikaanse waarden in gedachten".

Volgens de beschrijving wordt de T1 Phone "hier in de VS tot leven gewekt" en "met Amerikaanse handen achter elk apparaat". De website beweert niet langer dat het apparaat in eigen land wordt geproduceerd.

Het was bij de lancering al onduidelijk waar Trump grote hoeveelheden hardware in de VS vandaan zou halen voor een nieuw apparaat.