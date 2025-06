EU-leiders: lidstaten moeten Oekraïne meer militaire steun geven

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders willen Oekraïne meer militaire steun geven. Daartoe roepen de regeringsleiders van 26 EU-lidstaten donderdag op in een slotverklaring over Oekraïne. Hongarije heeft die niet getekend. Oekraïne heeft vooral dringend behoefte aan luchtverdedigings- en antidronesystemen en munitie van groot kaliber.

De lidstaten moeten op die manier Oekraïne "helpen bij de uitoefening van zijn inherente recht op zelfverdediging en de bescherming van zijn burgers en grondgebied tegen de dagelijks toenemende aanvallen van Rusland", zo staat in de verklaring.

De 26 regeringsleiders veroordelen "krachtig" de voortdurende bombardementen op burgers en civiele infrastructuur in Oekraïne. Ze roepen opnieuw op tot een "volledig, onvoorwaardelijk en onmiddellijk staakt-het-vuren" en dringen er bij Rusland op aan om "echte politieke wil te tonen om zijn agressieoorlog te beëindigen".

Achttiende sanctiepakket

De EU is bereid om de druk op Rusland op te voeren, staat verder in de verklaring. Daarbij doelen ze op een achttiende sanctiepakket waarover nog geen akkoord is. Hongarije en Slowakije dreigen met een blokkade.

De twee lidstaten zijn tegen het voorstel van de Europese Commissie om de invoer van Russisch gas en olie per 2027 helemaal stop te zetten. Er wordt hard gewerkt aan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Een akkoord wordt zeer binnenkort verwacht, mogelijk vrijdag, verwachten EU-bronnen.

Het is de derde keer dat Hongarije weigert een slotverklaring over Oekraïne te ondertekenen. Hongarije vindt onder meer dat meer sancties tegen Rusland eventuele vredesbesprekingen belemmeren.