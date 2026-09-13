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Russische atleten vragen mensenrechteninstanties om hulp bij ban

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 16:02
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BOEDAPEST (ANP/RTR) - Russische atleten hebben een beroep gedaan op internationale sport- en mensenrechtenorganisaties om een einde te maken aan hun inmiddels vier jaar durende schorsing door de mondiale atletiekbond World Athletics. Ze voeren in een open brief aan dat de uitsluiting 'verwoestende gevolgen' heeft voor hun sportcarrière.
Persbureau Reuters zag de brief in, die is gericht aan de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de IOC-adviescommissie voor mensenrechten en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. "Voor ons is dit geen abstracte juridische of politieke kwestie", valt te lezen. "Atletiek is ons leven. Vier jaar is een lange tijd in elk leven. In het leven van een atleet kunnen het de belangrijkste jaren zijn."
World Athletics bekrachtigde in juli nogmaals de sancties tegen atleten uit Rusland en Belarus. Zij mogen sinds de Russische inval in Oekraïne niet meedoen aan internationale atletiekwedstrijden. De Russische atletiekbond heeft beroep tegen het besluit aangetekend bij het hof van sportarbitrage CAS.
Integriteit
Voorzitter Sebastian Coe van World Athletics verdedigde zondag het standpunt van de bond. "Het gaat hier niet om politiek of paspoorten. Het gaat om de integriteit van de competitie", zei Coe tegen verslaggevers bij het Ultimate Championship in Boedapest.
De Russische atleten voeren ook aan dat het standpunt van de atletiekbond afwijkt van de koers van andere internationale sportbonden, waarvan er vele Russische en Belarussische sporters geleidelijk weer hebben toegelaten onder neutrale status. Het IOC hief op 8 juli voorlopig de schorsing van het Russische Olympische Comité op.
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